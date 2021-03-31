Son dakika haberi | TBMM Genel Kurulu'nda oylama tansiyonu yükseltti

Son dakika habere göre TBMM Genel Kurulu'nda oylama tansiyonu yükseltti.

TBMM Genel Kurulu'nda oylama tansiyonu yükseltti.

TBMM Genel Kurulu'nda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Teklifin maddelerine geçilmesi oylandı. Oylama sonucunda maddelerine geçilmesi kabul edilmedi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturuma ara verdi. TBMM Başkanvekili Akar, komisyonun yerinde olmaması üzerine oturumu kapattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı