Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu'nda, 'Ayasofya' kararı okundu
Son dakika politika haberi: AYASOFYA'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okundu.
10.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:59
AYASOFYA'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.
TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararını "Hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı. Meclis Başkanvekili Adan, Cumhurbaşkanlığı kararını kürsüden okurken, AK Parti, MHP ve İYİ Partili milletvekilleri dakikalarca ayakta alkışladı.
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Kaynak: DHA