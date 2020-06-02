Son dakika haberi! TBMM çalışmalarına hararetli başladı
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Son dakika haberi! TBMM çalışmalarına hararetli başladı

Son dakika haberi: Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları hararetli başladı.

Son dakika haberi! TBMM çalışmalarına hararetli başladı
02.06.2020 20:22 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:25

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları hararetli başladı.

TBMM çalışmalarına başladı. AK Parti grup önerisi görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, şehit polislerin sorumluluğunun mecliste olduğunu söyleyerek, polisin vatandaşa davranışına önemine işaret etti. Altay, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olayların benzerlerinin Türkiye'de yaşandığını ileri sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da polisin, askerin, bekçinin özgürlükler için canını feda edeceğini belirterek, "Mehmetçiğimiz, polisimiz can verirken, toprağa şehit düşerken kalkıp da Mehmetçiğimiz, polisimiz ile ilgili tedirginliklerin arttığı dönem ifadesini asla kabul etmiyoruz. Tedirginlikleri artanlar terör örgütleri, Türkiye düşmanları, ihanet odaklarıdır. Reddediyoruz, kabul etmiyoruz" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise CHP grubuna polislerden niye rahatsız olduklarını sorarak, "Farkında mısınız, içinize bir parti kaçtı ve o parti sizi kendisi gibi yaptı" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Altay da Çavuşoğlu'nun 'Türk polisinden niye rahatsızsınız' sözlerini kendisine iade ederek, her kurumda bazı görevini kötüye kullanan kişilerin bulunabileceğini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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