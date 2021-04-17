Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
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Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle andı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle andı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ekonomik ve sosyal değişimine, dünyaya açılmasına koyduğu misyon ve vizyonla öncülük eden, geleceğe dönük çalışmaları ile Türkiye'ye çağ atlatan ilk sivil Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı, vefatının 28. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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