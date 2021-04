Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Selçuk 81 ilden çocuklar ile online buluştu

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen, 81 ilden çocukların katıldığı online söyleşiye katıldı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleşen buluşmada 81 ilden çocuklara seslenen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sizler yani; Erzurum'dan, Sivas'tan, Hakkari'den, Edirne'den, İzmir'den, Elazığ'dan, Trabzon'dan, Kahramanmaraş'tan, Bursa'dan, Amasya'dan, Van'dan Zonguldak'tan, İstanbul'dan velhasıl güzel ve büyük ülkemizin her şehrinden bu dijital buluşmaya gelerek ekranda bin çiçek açtıran sevgili çocuklar, şuan da aradaki mesafeleri kül eden büyük ve değerli birlikteliğinizi hissediyorum. Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan buluşmasında sizlerle daha önceler olduğu gibi yüz yüze ve bir arada olamamak zor bir durum aslında. Ama artık internetten girdiğiniz derslerden de bildiğiniz gibi küresel salgın döneminde birçok toplantı ve buluşma zorunlu olarak ekranlar üzerinden yapılıyor. Alıştık mı derseniz, buna kolayca evet demek mümkün değil. Ama sağlık şartlarımız iyileşinceye kadar bütün dünya ile beraber bu yöntemi uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"101 yıl önceye göre hemen her alanda yeni dünya gerçekliği içerisinde varlığını koruyan bir ülkeyiz"

Başkan Şentop, 101 yıl önce kurulan Millet Meclisi'nin kuruluş gününü de anlatarak, "Birinci Meclis ya da Kurucu Meclis olarak tanımladığımız meclisimiz bir Cuma günü Hacı Bayram Veli Camii'ndeki bir namazdan hemen sonra halkımızın ve hazır bulunan milletvekillerimizin coşkulu ve yüksek duygulu atmosferi içinde dualarla açıldı. Meclisimizin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk idi. Osmanlı Devleti'nin küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti, o günden bugüne çok badireler atlattı. Bugün de farklı güçlerin, düşmanların, terör başta olmak üzere değişik saldırıların muhatabı olmaya devam ediyoruz. Ama çok şükür bugün 101 yıl önceye göre hemen her alanda yeni dünya gerçekliği içerisinde varlığını koruyan, kendi bölgesinde ve dünya siyaseti içerisinde etkisi olan bir ülkeyiz" diye konuştu.

"Biliyorum ki geçen bahar olduğu gibi bu bahar da içiniz biraz buruk"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Covid-19 pandemisinden etkilendiğini hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Biliyorum ki geçen bahar olduğu gibi bu bahar da içiniz biraz buruk. Salgın hastalık henüz hatıralarımıza karışmadı, yakamızı bırakmadı, tedbirli davranmaya devam etmek zorundayız. Okulunuzdan, arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden uzak kaldınız biliyorum. Gönlünüzce oynayamadınız, bunun da farkındayım. Hastalık sizleri de endişelendirdi. Bu yıl da 23 Nisan'ı okul bahçelerinde eğlenerek kutlayamıyorsunuz" açıklamalarında bulundu.

"Sizden derslerinizin haricindeki vakitlerinizde ekrana biraz mesafeli durmanızı istiyorum"

Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl gerçekleştirilemeyen 23 Nisan etkinliklerinin çocukları üzdüğünü belirten Bakan Selçuk, "Ancak şunu bilmeniz gerekir ki, her sıkıntının bir sonu vardır inşallah. Bugünler geçecek, hasret bitecek. Yakında okullarınıza dönecek ve geçmiş bayramların dahi hakkını verecek biçimde çok çok eğleneceksiniz. Ben sizden, salgın nedeniyle evde geçirdiğiniz bu vakitleri ve içinde bulunduğunuz her durumu bir iyiliğe, güzelliğe, faydaya çevirmenizi istiyorum. Madem evde kalmaya devam etmemiz gerekiyor, bu bayram günü öncelikle en güzel kıyafetlerinizi giyip arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bayramlaşabilirsiniz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına dair bilgiler edinebilir, Milli Mücadeleyi anlatan okumalar yapabilirsiniz. 1920 Ankara'sının fotoğraflarına bakabilirsiniz. Güzel, müzikler dinleyebilir, bol bol okuyabilir ve bir deftere bu bayramların tuhaf taraflarını not edebilirsiniz, resmini yapabilirsiniz. Sizden derslerinizin haricindeki vakitlerinizde ekrana biraz mesafeli durmanızı, hayatın doğal ritmine karışmanızı istiyorum" diye konuştu.

"Bayramını kutladığımız bu çocuklarımız, büyüyecek ve geleceğin yetişkinleri olacaklar"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda geleceğin büyüklerinin çocuklar oluğunun bir kez daha hatırlandığının altını çizen Bakan Selçuk, "Biz büyükler her 23 Nisan'da şunu yeniden hatırlıyoruz: Bayramını kutladığımız bu çocuklarımız, büyüyecek ve geleceğin yetişkinleri olacaklar. Onlar tarihçi olup bu günleri yorumlayacaklar, doktorlarımız olup bizi tedavi edecekler, mühendisler olup yeni teknolojileri üretecekler, müteahhit olup evlerimizi yapacaklar, arabaları onlar kullanacak, büyük caddelerde yürüyenler onlar olacaklar Bu ülkenin geleceği, yarınların sahibi sizlersiniz çocuklarım. Size saygı duymak ve sizi sevmekle kalmıyor, size güveniyoruz da. Sizin için çalışmak bizim temel görevimiz, memlekete olan borcumuz. Bu ödevi yerine getirmekten gurur duyuyoruz. Bizim sizi düşündüğümüz her dakika, sizin için attığımız her adım, sizlerin şahsında bu vatanı ve milleti sevmekle ilgili" şeklinde konuştu.

İlkokul öğrencisi Esila ödüllü resmini anlattı

Buluşmaya Sakarya Serdivan'dan katılan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Esila Es UNESCO'nun düzenlediği resim yarışmasında birinci olduğu eserini anlattı. Es, "UNESCO'nun düzenlediği, 'Bana barışa dair hayalini çiz' isimli resim yarışmasında artı 10 yaş kategorisinde Türkiye birincisi olduğum resmimi sizlere tanıtmak istiyorum. Resmimde bir kız çocuğu var ve ağlıyor. Çünkü oyuncak askeri kırılmış ve düşünüyor savaş aklına geliyor. 'Neden bu savaş var' diyor. 'Neden silahlar, neden bombalar, neden bu tanklar var' diyor ve aklına bir fikir geliyor. Diyor ki 'keşke bütün dünya çocukları birleşse, güvercinler salsa bu savaşa, bu savaşı durdursa, bütün çocuklar huzur içinde, güven içinde yaşasa' ve çocuklar güvercin salıyorlar savaşa, orada yeni bir kapı açılıyor. Huzur ve mutluluğun kapısı. Resmimin konusu bu şekilde" dedi. İlkokul öğrencisi Es ayrıca Bakan Selçuk'tan 'Çocuklardan ev yapımı öyküler isimli kitabını imzalamasını istedi. Bakan Selçuk da Esila'nın bu isteğini kırmayarak imzalı kitabını ileteceğini söyledi.

