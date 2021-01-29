Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını, meşru haklarını korumakta ve savunmakta sonuna kadar kararlıyız."
29.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:03
Son dakika haber: TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını, meşru haklarını korumakta ve savunmakta sonuna kadar kararlıyız."
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını, meşru haklarını korumakta ve savunmakta sonuna kadar kararlıyız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu