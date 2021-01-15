Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop'tan, Sağlık Bakanı Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür
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Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop'tan, Sağlık Bakanı Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür

15.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:15
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop'tan, Sağlık Bakanı Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarının büyük gayretiyle Kovid-19 salgınının yenileceğine olan inancını ifade etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarının büyük gayretiyle Kovid-19 salgınının yenileceğine olan inancını ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, aşı programına verdiği destek için teşekkür ettiği Twitter'daki paylaşımına karşılık verdi.

Şentop, paylaşımında, "Büyük gayretleriniz için size ve bütün sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz. İnsanüstü bu büyük gayretleriniz salgını yenmemizi sağlayacaktır; inanıyoruz, güveniyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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