Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop'tan Akıncı Üssü davası kararına ilişkin değerlendirme Açıklaması

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen kararla ilgili, "Adalet tecelli etmiştir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen kararla ilgili, "Adalet tecelli etmiştir. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde savaş uçaklarının Ankara'daki bombalamaları sonucu 68 kişinin şehit, 222 vatandaşın gazi olduğunu hatırlattı.

Şentop, "Akıncı davasında adalet tecelli etmiştir. Gazi Meclisimizi de bombalayan hainlere 79 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen