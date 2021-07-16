Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz Şehitliği ziyareti
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Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz Şehitliği ziyareti

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz Şehitliği ziyareti
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Karşıkaya Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Şentop'a TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve bürokratlar eşlik etti. Şentop, ziyarette şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.


Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz Şehitliği ziyareti
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz Şehitliği ziyareti
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz Şehitliği ziyareti
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz Şehitliği ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

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