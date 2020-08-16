Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop, ölümünün 749. yılında Hacı Bektaş Veli'yi andı
Son dakika politika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bektaş Veli'yi vefatının 749. yılında rahmetle andı.
16.08.2020 16:29 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:04
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bektaş Veli'yi vefatının 749. yılında rahmetle andı.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkistan kaynağından neşet etmiş, Yesevi terbiyesiyle Anadolu coğrafyasında neşvünema bulmuş, milletimizin manevi mimarlarından Hacı Bektaş-ı Veli'yi Hakk'a yürüyüşünün seneidevriyesinde rahmetle anıyorum. Cenabı Allah milletimizi Büyük Veli'nin mirasını müdrik eylesin." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA