Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ağırladı
Bir son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i makamında kabul etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i makamında kabul etti.
TBMM Başkanı Şentop, Milli Eğitim Bakan'ı Özer'i makamında kabul etti. Kabulde, Bakan Özer kaleme aldığı kitaplarını Meclis Başkanı Şentop'a takdim etti.
(İHA)
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