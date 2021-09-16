Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ağırladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ağırladı

Bir son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i makamında kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i makamında kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Milli Eğitim Bakan'ı Özer'i makamında kabul etti. Kabulde, Bakan Özer kaleme aldığı kitaplarını Meclis Başkanı Şentop'a takdim etti.

(İHA)

Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Demet Akalın Kylie Jenner Kenan İmirzalıoğlu
Spor Cristiano Mesut Özil Arda Turan Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Şenol Güneş Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 15:45:36. #1.17#