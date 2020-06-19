Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
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Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

19.06.2020 17:56 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:17

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Genel Merkez'e gelişinde MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya tarafından karşılandı.

Şentop'un Bahçeli'ye yaptığı ziyaret yaklaşık 20 dakika sürdü. MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşme sonunda Şentop'a makam aracına kadar eşlik etti.

Bahçeli, Şentop'u uğurladıktan sonra gazetecilerle kısa süre sohbet etti.

Devlet Bahçeli, "İnşallah en kısa sürede bir araya geliriz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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