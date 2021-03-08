Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop: "Meclis'te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde, Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine...

Bir son dakika haberine göre TBMM Başkanı Şentop: "Meclis'te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde, Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum.