Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop: "Meclis'te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde, Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine...
08.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:15
Bir son dakika haberine göre TBMM Başkanı Şentop: "Meclis'te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde, Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum.
TBMM Başkanı Şentop: "Meclis'te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde, Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum. Bunun yolları, yöntemleri var."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz