Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop: "Meclis'te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde, Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine...
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Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop: "Meclis'te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde, Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine...

08.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:15
Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop:

Bir son dakika haberine göre TBMM Başkanı Şentop: "Meclis'te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde, Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum.

TBMM Başkanı Şentop: "Meclis'te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde, Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum. Bunun yolları, yöntemleri var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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