Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Kosova Cumhurbaşkanı Sadriu ile görüştü Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, daha önce birçok Latin Amerika ülkesinde çıkarları için uluslararası hukuku çiğneyenler aslında ortada uluslararası hukuk bırakmadılar." dedi.

Şentop, Meclis'te, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Türkiye'nin, Kosova'yla dostluk ve kardeşlik bağının yanı sıra stratejik ve kültürel ilişki içinde olduğunu da aktaran Şentop, Kosova'nın refah ve esenliğinin bölge barışı için önem taşıdığına işaret etti.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşadığı darbe girişimini hatırlatan Şentop, FETÖ terör örgütü üyelerinin Türkiye dışındaki yapılanmaları konusunda uyarılarda bulunarak, Türkiye'de suç işlemiş kişilerin dost ve kardeş ülkelerde himaye edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Şentop, şunları kaydetti:

"Bugünlerde Ukrayna, Rusya arasında savaşa dönüşen tablo aslında uluslararası hukuku işine gelince çiğnemekte beis görmeyen Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin sorumluluğunu doğurmaktadır. Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, daha önce birçok Latin Amerika ülkesinde çıkarları için uluslararası hukuku çiğneyenler aslında ortada uluslararası hukuk bırakmadılar. Bunun dünyamızın geleceği açısından çok ciddi bir risk, endişe sebebi oluşturduğunu görüyoruz."

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu da Balkanlar'da barışın sağlamlaştırılması konusunda Türkiye'nin rolüne dikkati çekerek, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA), Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) gibi uluslararası platformlarda Kosova'nın sesinin duyurulması için destek istedi.