Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü
Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştüKazakistan, (DHA)- Kazakistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü
Kazakistan, ( Dha )- Kazakistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi.