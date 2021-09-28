Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü - Haberler
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Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştüKazakistan, (DHA)- Kazakistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Kazakistan, ( Dha )- Kazakistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi.

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü - Haberler
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