Son dakika haberi | TBMM Başkanı Şentop: "Filistin davasını gütmek aslında 20. yüzyılda iki dünya savaşı sonrasında kurulan dünya düzenini tartışmak, onu tartışmaya...

Son dakika gündem haberi: TBMM Başkanı Şentop: "Filistin davasını gütmek aslında 20. yüzyılda iki dünya savaşı sonrasında kurulan dünya düzenini tartışmak, onu tartışmaya açmak demektir.