Son dakika haberi | TBMM Başkanı Şentop: "Filistin davasını gütmek aslında 20. yüzyılda iki dünya savaşı sonrasında kurulan dünya düzenini tartışmak, onu tartışmaya...
29.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:09
Son dakika gündem haberi: TBMM Başkanı Şentop: "Filistin davasını gütmek aslında 20. yüzyılda iki dünya savaşı sonrasında kurulan dünya düzenini tartışmak, onu tartışmaya açmak demektir.
TBMM Başkanı Şentop: "Filistin davasını gütmek aslında 20. yüzyılda iki dünya savaşı sonrasında kurulan dünya düzenini tartışmak, onu tartışmaya açmak demektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak