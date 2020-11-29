Son dakika haberi | TBMM Başkanı Şentop: "Filistin davasını gütmek aslında 20. yüzyılda iki dünya savaşı sonrasında kurulan dünya düzenini tartışmak, onu tartışmaya...
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Son dakika haberi | TBMM Başkanı Şentop: "Filistin davasını gütmek aslında 20. yüzyılda iki dünya savaşı sonrasında kurulan dünya düzenini tartışmak, onu tartışmaya...

29.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:09
Son dakika haberi | TBMM Başkanı Şentop:

Son dakika gündem haberi: TBMM Başkanı Şentop: "Filistin davasını gütmek aslında 20. yüzyılda iki dünya savaşı sonrasında kurulan dünya düzenini tartışmak, onu tartışmaya açmak demektir.

TBMM Başkanı Şentop: "Filistin davasını gütmek aslında 20. yüzyılda iki dünya savaşı sonrasında kurulan dünya düzenini tartışmak, onu tartışmaya açmak demektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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