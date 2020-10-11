Son dakika haberleri! TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan artık küresel bir sorundur"
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Son dakika haberleri! TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan artık küresel bir sorundur"

11.10.2020 17:13 | Son Güncelleme: 11.10.2020 17:41
Son dakika haberleri! TBMM Başkanı Şentop:

Son dakika haberler: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin, "Bu saldırılar, doğrudan sivilleri hedef alması sebebiyle savaş suçudur; yargılama yapılması gerekir. Ermenistan artık küresel bir sorundur" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin, "Bu saldırılar, doğrudan sivilleri hedef alması sebebiyle savaş suçudur; yargılama yapılması gerekir. Ermenistan artık küresel bir sorundur" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan, Moskova'da alınan ateşkes kararına rağmen sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürmektedir. Bu saldırılar, doğrudan sivilleri hedef alması sebebiyle savaş suçudur; yargılama yapılması gerekir. Ermenistan artık küresel bir sorundur" dedi.

-iha-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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