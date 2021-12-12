Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Çavdar'ı kutladı - Haberler
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Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Çavdar'ı kutladı

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Çavdar'ı kutladı
AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Meryem Betül Çavdar ile madalya alan sporcuları kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Meryem Betül Çavdar ile madalya alan sporcuları kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak gururumuz olan Meryem Betül Çavdar'ı ve 8 madalya alan sporcularımızı kutluyorum. Onların başarı yolundaki motivasyonlarının hepimize örnek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri

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