Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop: "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu...
Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir"
31.07.2020 07:29 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:09
TBMM Başkanı Şentop: "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir"
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA