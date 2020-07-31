Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop: "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu... Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir"

TBMM Başkanı Şentop: "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir" Kaynak: AA