Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop: "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu...
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Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop: "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu...

Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir"

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop:
31.07.2020 07:29 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:09

TBMM Başkanı Şentop: "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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