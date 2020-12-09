Şentop, Çad Turizmi Geliştirme, Kültür ve El Sanatları Bakanı Geo'yu kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çad Turizmi Geliştirme, Kültür ve El Sanatları Bakanı Patalet Geo ve beraberindeki heyeti kabul ederek, bir süre görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çad Turizmi Geliştirme, Kültür ve El Sanatları Bakanı Patalet Geo ve beraberindeki heyeti kabul ederek, bir süre görüştü.

TBMM Başkanlık Divanı Salonu'nda gerçekleşen kabulde Şentop, misafir bakan Geo ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan onur duyduğunu dile getirdi.

İki ülke halkları arasındaki ilişkilerin temelinin 16'ncı yüzyıla kadar dayandığını hatırlatan Şentop, 2020 yılının Çad ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50'nci yılı olduğunu belirtti.

Türkiye ile Çad'ın, ticaret hacmini 100 milyon dolar üzerine çıkarma hedefinin hala geçerliliğini koruduğunu ifade eden Şentop, bu doğrultuda gayretli çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Şentop, "Karma ekonomik komisyon toplantısının ikincisini yapmak ekonomik ilişkilerimize faydalı olacaktır. Salgından dolayı fiziken gerçekleşmesi mümkün olmayabilir fakat on-line olarak bu toplantı gerçekleşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür, ulusal arşivler, gençlik ve spor alanında da iş birliğinin geliştirilmesi arzusunda olduklarını dile getiren Şentop, "Salgın sürecinde Türkiye, başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere 156 ülkeye yardım eli uzattı. Kovid-19 salgın sürecinde kardeş ve dost Çad halkına da bu konuda destekte bulunduk. Parlamentolar arası sürdürülen ilişkiler ülkeler arası hukuku destekleyici mahiyette olur. Bu bakımdan başta dostluk grupları ve ihtisas komisyonları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini arzu ediyorum." dedi.

Çad Turizmi Geliştirme, Kültür ve El Sanatları Bakanı Patalet Geo da Şentop'a teşekkürlerini ileterek, "Sayın Başkan Türkiye ve Çad, dost ve kardeş ülkelerdir. İki ülke arasındaki ilişkiler çok köklüdür. İş birliğimizin devam etmesinden dolayı memnuniyetimi ifade ediyorum. Kovid-19 salgını döneminde bizlere çok büyük yardımlarınız dokundu. Destekleriniz için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı