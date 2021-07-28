Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
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Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü Azerbaycan'ı ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

- TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

BAKÜ - Azerbaycan'ı ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Azerbaycan temasları sürüyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Şentop, Azerbaycan temasları kapsamında, bugün Türk İş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Bakü'de bir araya geldikten sonra Şuşa'ya gitmek üzere hareket edecek.

Şentop, yarın Şuşa ve Fuzuli şehirlerini ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli

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