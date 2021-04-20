Son dakika haberi | TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli güreşçileri kutladı

Gelen son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Atlı ile gümüş madalya kazanan Süleyman Karadeniz'i tebrik etti.