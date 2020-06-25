Son dakika haberi: Taziye İkna Ekibi iş başında Son dakika haberi... - Taziye İkna Ekibi iş başında Diyarbakır'da kurulan Taziye İkna Ekibi kapı kapı dolaşıp vatandaşları taziye kurmamaları yönünde bilgilendiriyor Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı...

- Taziye İkna Ekibi iş başında

Diyarbakır'da kurulan Taziye İkna Ekibi kapı kapı dolaşıp vatandaşları taziye kurmamaları yönünde bilgilendiriyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı personeli imam, doktor ve psikologdan oluşan Taziye İkna Ekipleri, çalışmalarına başladı. Ekip, kentte kapı kapı dolaşarak yakınlarını kaybeden vatandaşların taziye kurmamaları yönünde bilgilendirme çalışması yapıyor.

Diyarbakır'da korona virüs salgınının yayılmasının önüne geçmek amacıyla Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu'nun katılımıyla yapılan Pandemi Kurulu toplantısının ardından alınan kararlar çerçevesinde kurulması öngörülen Taziye İkna Ekipleri kısa sürede oluşturularak çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan imam, doktor ve psikologdan oluşan Taziye İkna Ekipleri, Sur, Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde yakınlarını kaybeden aileleri ikamet ettikleri adreslerde ziyaret etti. Taziye İkna Ekipleri, yakınlarını kaybeden ailelere Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun başsağlığı dileklerini ileterek, halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasının önüne geçmek için taziye kurmamalarını rica etti. Aileler, yapılan ziyaretten dolayı yetkililere teşekkür ederek toplum sağlığını riske atmamak için taziye kurmayacaklarını belirtti.

"Örf adetlerimize uymuyor ama idare edeceğiz"

Hayatını kaybeden merhum Saadet Işıkçı'nın oğlu Mehmet Emin Işıkçı, taziye kurmamanın örf ve adetlerine uymadığını kaydederek korona virüs sebebiyle kurallara uyduklarını aktardı. Işıkçı, "Valilikten gelen ekip bizi uyardı, virüsten dolayı toplanmamak için. Sağ olsunlar biz onun bilincindeydik, gelmek isteyenlere telefonla taziyemizi kabul ettiğimizi söylüyoruz. Biz taziyeleri kabul etmiyoruz, bizim Güneydoğuda örf ve adetlerimiz vardı, kadın erkek ayrı yerlerde taziye yerlerimiz vardı. Ama onlar virüsten dolayı iptal oldu. herkes hastalıktan dolayı kendine dikkat etsin, yas sahipleri örf adetlerimize uymuyor ama bu hastalığı atlatana kadar idare edeceğiz. Bunu içten söylemiyoruz ama kimseye bulaştırmamak için dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkan Vekili Hikmet Güneş de, Taziye İkna Ekibinin görevlerine başladığını aktardı. Güneş, "Diyarbakır'da taziye kültürü çok yaygın olması nedeniyle, insanlarımız evlerinde taziyeleri kabul etmeye başladılar. Korona virüsün yayılmasına sebep olduğu anlaşılması üzerine, Valimiz Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla insanlara taziye kurulmaması yönünde telkinlerde bulunmak üzere bir ekip oluşturuldu. Ekibimizde dini yönde vaiz arkadaşımız, korona virüs salgının yayılma ve korunma yöntemiyle alakalı bilgi vermek üzere sağlıkçı hekim arkadaşlarımız var. Bu şekilde vefat haberi duyulduğunda taziye sahipleri ile irtibat kuruyoruz ve evlerinde ziyaret ediyoruz. Çok güzel dönüşler alıyoruz, çünkü taziye sahipleri de zor durumdaydı, insanlar evlerine gelen insanları çeviremiyorlar. Bu şekilde böyle bir çağrıda bulunulması taziye sahiplerini de rahatlattı. Dolayısıyla bu sürecin korona virüs ile mücadele noktasında katkı sunacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA