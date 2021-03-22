Son dakika haberi: Tayvan'da iki savaş uçağı havada çarpıştı
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Son dakika haberi: Tayvan'da iki savaş uçağı havada çarpıştı

22.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:14
Son dakika haberi: Tayvan'da iki savaş uçağı havada çarpıştı

Son dakika haberlerine göre Tayvan'da iki savaş uçağının havada çarpışarak okyanusa düştüğü bildirildi.

Tayvan'da iki savaş uçağının havada çarpışarak okyanusa düştüğü bildirildi.

Taiwan News'in haberine göre, Tayvan Hava Kuvvetlerine ait iki F-5E savaş uçağı, Pingtung ilçesi yakınlarında havada çarpışarak okyanusa düştü.

Eğitim için Taitung'un Zhi-Hang Hava Üssü'nden dört F-5E uçağının havalandığı, ikisinin havada çarpıştığı, uçakların pilotlarının kendilerini fırlatmayı başardığı belirtildi.

Ulusal Savunma Bakanlığı (MND), kazanın meydana geldiği bölgeye askeri helikopterler ve devriye botları gönderildiğini açıkladı.

Taitung ve Pingtung'dan itfaiye ekiplerinin de sahilde arama yapmak için bölgede konuşlandırıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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