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Son dakika haberi | Tayvan'a ait savaş uçakları otoyola iniş kalkış tatbikatı yaptı

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Tayvan'a ait savaş uçakları otoyola iniş kalkış tatbikatı yaptı

Son dakika haberi: Tayvan'a ait savaş uçakları, ilk kez bir otoyolda acil iniş ve kalkış tatbikatı düzenlendi.

Tayvan'a ait savaş uçakları, ilk kez bir otoyolda acil iniş ve kalkış tatbikatı düzenlendi.

Tayvan Merkezi Haber Ajansına (CNA) göre, uçak pistinin hasar görmesi durumunda pilotların ve uçakların dar yola inme yeteneğini test etmek için Pingtung bölgesinde bir otoyolda ilk kez askeri uçaklar acil iniş ve kalkış tatbikatı düzenledi.

Tayvan ordusundan yapılan açıklamada, pilotların Pingtung Hava Üssü'ndeki uçak pistinin düşman kuvvetleri tarafından ciddi şekilde zarar görmesi durumunda 24 metre genişliğindeki yola inme yeteneklerinin test edildiği belirtildi.

Açıklamada ilk defa trafik ışıklarının ve kavşakların bulunduğu bir otoyolda böyle bir tatbikat yapıldığı ifade edildi.

Çin'in egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'a yakın sularda ağustos ayında düzenlediği askeri tatbikatlar iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı.

Çin, 17 Ağustos'ta Tayvan'ın güneyinde bir askeri tatbikat düzenlemişti.

28 Ağustos'ta ABD'ye ait savaş ve sahil güvenlik gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçmiş ve bu durum Çin tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Tayvan 6 Eylül'de, ABD gemilerinin boğazdan geçişini provokatif bir eylem olarak tanımlayan Çin'in, 19 savaş uçağı ile Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı (ADIZ) ihlal ettiğini bildirmişti.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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