Son dakika haberi | Tayland ve Vietnam, Myanmar'daki vatandaşlarını tahliye edecek
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Son dakika haberi | Tayland ve Vietnam, Myanmar'daki vatandaşlarını tahliye edecek

05.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:09
Son dakika haberi | Tayland ve Vietnam, Myanmar'daki vatandaşlarını tahliye edecek

Son dakika haberine göre Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da artan şiddet olaylarının ardından Tayland ve Vietnam, vatandaşlarını bu ülkeden tahliye etme karar aldı.

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da artan şiddet olaylarının ardından Tayland ve Vietnam, vatandaşlarını bu ülkeden tahliye etme karar aldı.

Myanmar'ın Yangon kentindeki Tayland Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkede mahsur kalan vatandaşların tahliye edileceği belirtildi.

Açıklamada, tahliye işleminin 12 ve 16 Mart'ta gerçekleştirileceği kaydedildi.

Vatandaşlarının güvenliğinden endişe duyan Vietnam ise Myanmar'daki 390 vatandaşını 11 Mart'ta ülkeye getireceğini açıkladı.

Tayland ve Vietnam'ın söz konusu adımlarının, Myanmar'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere 3 Mart'taki müdahalesinde yaklaşık 38 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından atıldığı belirtiliyor.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınarken batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici hayatını kaybetmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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