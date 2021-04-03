Son dakika haberi... Tayland'da yanan binanın çökmesi sonucu 3 kişi öldü
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Son dakika haberi... Tayland'da yanan binanın çökmesi sonucu 3 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Tayland'da yanan binanın çökmesi sonucu 3 kişi öldü

Son dakika haberler... Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yanan 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yanan 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang yaptığı açıklamada, aralarında kurtarma gönüllerinin olduğu çok sayıda kişinin binada mahsur kaldığını bildirdi.

2'si kurtarma görevlisi 3 kişi yıkıntılar altında can verirken 6 kişi yaralandı.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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