Son dakika haberi... Tayland'da yanan binanın çökmesi sonucu 3 kişi öldü

Son dakika haberler... Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yanan 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yanan 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang yaptığı açıklamada, aralarında kurtarma gönüllerinin olduğu çok sayıda kişinin binada mahsur kaldığını bildirdi.

2'si kurtarma görevlisi 3 kişi yıkıntılar altında can verirken 6 kişi yaralandı.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin