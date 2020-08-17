Son dakika haberi: Tayland'da turistleri öldüren idam mahkumlarının cezası müebbet hapse çevrildi
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Son dakika haberi: Tayland'da turistleri öldüren idam mahkumlarının cezası müebbet hapse çevrildi

Son dakika haberleri: Tayland'da, 2014'te Koh Tao Adası'nda 2 İngiliz turisti öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen 2 Myanmarlı göçmen işçinin cezası hafifletildi.

Son dakika haberi: Tayland'da turistleri öldüren idam mahkumlarının cezası müebbet hapse çevrildi
17.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:56

Tayland'da, 2014'te Koh Tao Adası'nda 2 İngiliz turisti öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen 2 Myanmarlı göçmen işçinin cezası hafifletildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Myanmarlı göçmen işçilerin avukatı Nakhon Chompuchat, yaptığı açıklamada, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un tüm temyiz seçeneklerini tüketen ve daha önce hiç kraliyet affından yararlanmayanlar için 14 Ağustos'ta toplu af çıkardığını belirtti.

Chompuchat, söz konusu kraliyet affıyla 2015'te idama çarptırılan müvekkillerinin cezasının da müebbet hapse çevrildiğini ifade etti.

Müvekkillerinin artık haklarındaki idam kararının infazı için beklemediklerini kaydeden Chompuchat, kralın doğum günü kapsamında çıkarılan affın mahkumlara kötü davranışlarını değiştirmeleri ve iyi vatandaş olmaları için bir olanak sunduğunu aktardı.

Tayland'da ölüm cezası nadiren uygulanıyor ancak Haziran 2018'de ülkede 9 yıl aradan sonra bir kişi idam edilmişti.

İngiliz turistler David Miller (24) ve Hannah Witheridge (23), 15 Eylül 2014'te Tayland'ın Koh Tao Adası'nda ölü bulunmuştu. Olayla ilgili olarak her ikisi de 21 yaşında olan Myanmarlı göçmen işçiler Win Zaw Htun ve Zaw Lin suçlanmıştı.

Tayland polisi tarafından 2 Ekim'de tutuklanan göçmen işçiler, önce cinayeti işlediklerini itiraf etmiş ancak daha sonra polisin kendilerine işkence uygulaması nedeniyle bu yönde ifade verdiklerini söylemişti.

Myanmarlı göçmen işçiler, cinayetin yanı sıra tecavüz, Tayland'a yasa dışı yollardan girme ve ülkede izinsiz kalma suçlarından yargılanmıştı.

Göçmen işçiler, Tayland adli tıp doktorlarınca tahrif edildiği öne sürülen DNA analizindeki delillere dayanarak 2015'te idam cezasına çarptırılmıştı.

Yüksek Mahkeme, Ağustos 2019'da, Myanmarlı göçmen işçilerin avukatlarının, kanıtların tahrif edildiğine ve müvekkillerinin baskı altında verdiği ifadeleri daha sonra geri çektiğine dair itirazlarını kabul etmemişti.

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Kaynak: AA

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