Son dakika haberi: Tayland'da hükümetin Kovid-19 yönetimine karşı protesto yapan muhalifler polisle çatıştı
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Son dakika haberi: Tayland'da hükümetin Kovid-19 yönetimine karşı protesto yapan muhalifler polisle çatıştı

Son dakika haberi: Tayland'da hükümetin Kovid-19 yönetimine karşı protesto yapan muhalifler polisle çatıştı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KUALA Tayland'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele yöntemlerini protesto etmek için sokaklara dökülen muhaliflere polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

KUALA Tayland'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele yöntemlerini protesto etmek için sokaklara dökülen muhaliflere polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Redem (Demokrasiyi Yeniden Başlat) hareketinin organize ettiği protestoda, kalabalık, yerel saatle 12.00'de başkent Bangkok'taki Demokrasi Meydanı'nda toplanarak hükümet karşıtı sloganlar attı.

Protesto sözcülerinden yapılan basın açıklamasında, Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası, Kraliyet Sarayı ile orduya ayrılan bütçenin Kovid-19'la mücadeleye aktarılması ve aşılarda tekelleşmenin son bulması talepleri dile getirildi.

Açıklamanın ardından kalabalık, Tayland Kralı'nın bulunduğu Büyük Saray'a yürümek istedi fakat yola barikat kuran polisin engeliyle karşılaştı.

Polis, salgın nedeniyle kalabalığa "dağılma" uyarısında bulundu.

Kalabalığın dağılmaması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla protestoculara müdahalede bulundu.

Polisin sert müdahalesinin ardından onlarca kişi yaralanırken, bazı protestocular gözaltına alındı.

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefet partilerine yapılan baskılar ve seçim sistemindeki adaletsizliklerden ötürü Aralık 2019'dan bu yana belirli aralıklarla kitlesel protestolarını sürdürüyor.

Günlük vaka sayılarının 17 Temmuz'dan bu yana 10 binin üzerinde ilerlediği Tayland'da şimdiye kadar 736 bin 522 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, can kayıpları 6 bini geçti.

Tedarik sorunları yüzünden aşılamanın geç başladığı ülkede, şimdiye kadar 20 milyonun üzerinde birinci ve ikinci doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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