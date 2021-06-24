Son dakika haberi... Tayland'da göstericiler hükümet karşıtı yürüyüş düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Tayland'da göstericiler hükümet karşıtı yürüyüş düzenledi

Son dakika haberi... Tayland'da göstericiler hükümet karşıtı yürüyüş düzenledi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Tayland'da mutlak monarşinin devrilmesinin yıl dönümünü kutlayan demokrasi yanlısı göstericiler sokaklara döküldü.

Tayland'da mutlak monarşinin devrilmesinin yıl dönümünü kutlayan demokrasi yanlısı göstericiler sokaklara döküldü.

The Week dergisinin haberine göre, protestocular, hükümetin istifa etmesi, anayasanın iyileştirilmesi ve monarşinin daha hesap verebilir olması yönündeki taleplerini yineleyerek, başkent Bangkok'ta yürüyüş düzenledi.

Göstericiler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kontrol altına alınması için büyük toplulukların bir araya gelmesini yasaklayan karara karşı çıktı.

Başkentteki yürüyüş, Kovid-19 salgını sürecinde ve protesto liderlerinin hapse atılmasından üç ay sonra düzenlenen ilk büyük eylem oldu.

Başbakan Prayut Çan-oça, yeteri kadar Kovid-19 aşısı tedariği sağlayamadığı ve salgın yönetimini başarılı şekilde yürütemediği gerekçesiyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Fatih Terim Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Tayland'da göstericiler hükümet karşıtı yürüyüş düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 19:14:48. #1.14#

title