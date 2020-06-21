Son dakika haberi | Tatvan'da sağanak yağış taşkınlara neden oldu
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Son dakika haberi | Tatvan'da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Gelen son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak yağış köylerde taşkınlara neden oldu.

Son dakika haberi | Tatvan'da sağanak yağış taşkınlara neden oldu
21.06.2020 23:46 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:06

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak yağış köylerde taşkınlara neden oldu.

Öğle saatlerinden itibaren Tatvan ilçe genelinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Özellikle köylerde şiddetli şekilde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Sarıkum köyü de sağanak yağıştan nasibini alan köylerden biri oldu. Köyde yaşanan sağanak yağış taşkınlara neden olurken, oluşan taşkınlar sebebiyle ise zarar ve ziyan meydana geldi. Ekinlerin zarar gördüğü köyde bazı bölgelerde dereler taştı, araçlar ve evler sular altında kaldı.

"Traktör sel sularına kapıldı"

Sarıkum köyündeki derelerin etkili sağanak nedeniyle taşması sonucu bir traktör sel sularına kapıldı. Sel sularıyla sürüklenen traktör kullanılmaz hale gelirken, sel sularına kapılan traktörün kurtarılması için köylüler ve iş makinalarının yardımıyla seferberlik başlatıldı. Sel sularının dinmesi ve uzun uğraşlar sonucunda sel sularına kapılan traktör ancak kurtarılabildi.

Öte yandan; saatlerde etkili olan sağanak yağış köyler başta olmak üzere ilçe genelini olumsuz etkiledi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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