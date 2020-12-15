Tatlı ve tuzlu gıdalar sokak hayvanlarını ölüme kadar götürebiliyor
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Tatlı ve tuzlu gıdalar sokak hayvanlarını ölüme kadar götürebiliyor

15.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:27

- Tatlı ve tuzlu gıdalar sokak hayvanlarını ölüme kadar götürebiliyor Sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının ciddi bir sağlık sorunu ile karşı karşıya Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: "Nasılsa ben...

- Tatlı ve tuzlu gıdalar sokak hayvanlarını ölüme kadar götürebiliyor

Sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının ciddi bir sağlık sorunu ile karşı karşıya

Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler:

"Nasılsa ben yemiyorum bir hayvan yiyip karnını doyurur düşüncesi yanlış"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde yiyecek bulmakta güçlük çektikleri için çok tuzlu ve şekerli yiyecekleri tüketen sokak hayvanlarının ciddi bir sağlık sorunu ile karşı karşıya oldukları belirtti.

Korona virüs salgını nedeniyle hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Soğuk havaların da etkisini göstermesiyle birlikte birçok sokak hayvanı zor günler geçiriyor. Duyarlı vatandaşlar evlerinin önüne yemek ve su koysa da sayıları çok fazla olan sokak hayvanları için yeterli olmayabiliyor. Bazen de sokak hayvanları için bilinçsizce koyulan yiyecekler büyük sorunlara yol açıyor. Çok tuzlu ya da şeker oranı yüksek yiyecekler hayvanlarda böbrek hastalıklarına, körlüğe ve hatta ölüme neden olabiliyor. Sokaklara bırakılan gereğinden fazla yiyecekler ise hayvanlar tarafından tüketilmeyip uzun süre bekletildiğinde hijyen sorunu oluşturduğu için insan sağlığı açısından tehlike arz ediyor.

"Nasılsa ben yemiyorum bir hayvan yiyip karnını doyurur düşüncesi yanlış"

Konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunan Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, sokak hayvanlarını beslerken dikkatli olunması gerektiği ve belirli bir sistem oluşturulması gerektiğini söyledi. Her yiyeceğin hayvanlar için uygun olmadığına dikkat çeken Kızılinler, "Pandemi sebebiyle ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının ardından sokak hayvanlarının beslenmesinde zafiyetler oluştu. Aynı zamanda kış mevsiminde olduğumuz için soğuk havalar ve beslenememe hayvanlar için ciddi sorunlar oluşturuyor. Herkes evinin önüne bir kap yem ve su bırakabilir ama özellikle çikolata gibi tatlı türleri beslenmeyle alakalı alternatif olmamalı. İlerleyen dönemlerde özellikle şekerli ve tuzlu yiyecekler hayvanların böbrekleri ve gözleriyle alakalı ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Bu yiyecekler beslenme konusunda çok dikkat edilmesi gereken yiyeceklerdir. Hayvanlara aşırı tatlı ve aşırı tuzlu besinlerin verilmesi onları ölüme kadar götürebilir. Evde beslenen hayvanlarla ilgili de bu gıdalar çok düzenli verilmeli mümkünse de hiç verilmemeli. Nasılsa ben yemiyorum bir hayvan yiyip karnını doyurur gibi düşünüp şekerli ve tuzlu ürünleri hayvanlara vermek doğru değil" dedi.

Tatlı ve tuzlu gıdalar sokak hayvanlarını ölüme kadar götürebiliyor
Tatlı ve tuzlu gıdalar sokak hayvanlarını ölüme kadar götürebiliyor
Tatlı ve tuzlu gıdalar sokak hayvanlarını ölüme kadar götürebiliyor
Tatlı ve tuzlu gıdalar sokak hayvanlarını ölüme kadar götürebiliyor
Tatlı ve tuzlu gıdalar sokak hayvanlarını ölüme kadar götürebiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH GÜÇLÜ

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