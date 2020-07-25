Son dakika haberi... Tatilciler bayram rezervasyonlarını doldurmak üzere
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Son dakika haberi... Tatilciler bayram rezervasyonlarını doldurmak üzere

Gelen son dakika haberlerine göre Kurban Bayramı'na sayılı günler kala otel rezervasyonları ve turlara olan talep artarken, sektördeki hareketlilik turizmcileri umutlandırdı.

Son dakika haberi... Tatilciler bayram rezervasyonlarını doldurmak üzere
25.07.2020 10:48 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:52

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala otel rezervasyonları ve turlara olan talep artarken, sektördeki hareketlilik turizmcileri umutlandırdı.

Korona virüs salgınının olumsuz yönde en çok etkilediği sektörlerden biri de turizm oldu. Pandemi dolayısıyla getirilen kısıtlamalar, vatandaşların Ramazan Bayramını evlerinde geçirmelerine sebep olmuştu. Normalleşme adımlarıyla birlikte Kurban Bayramının yaz aylarına denk gelmesi de tatilcileri sevindirdi. Bayram tatilini deniz kıyısında ya da seyahat ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, otel ve tur rezervasyonlarını erkenden yaptırdı. Covid-19 salgını nedeniyle düşük kapasiteyle çalışan otellerdeki rezervasyonlar neredeyse doldu. Günübirlik ya da konaklamalı turlarda da rezervasyon imkanları neredeyse tükendi.

"Oteller, turlar ve gezilere ciddi talep var"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan turizm acentesi sahibi Fatih Çetin, kapasitelerin dolma noktasına geldiğini belirtti. Kurban Bayramı ile birlikte sektörde umutlandıran gelişmeler olduğunu ifade eden Çetin, tatilcilerin tercih imkanlarının daraldığını söyledi. Otellerin kısıtlı kapasiteyle çalıştığını aktaran Fatih Çetin, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı'nda talepler gayet güzel. Rezervasyonlarda artış var çünkü insanlar tatile çıkmak istiyor. Bu yıl önceki seneler gibi uzun bir tatil süreci yok. Kurban Bayramı için rezervasyonlar hızlı ve güzel gidiyor. Vatandaşlar her bayram olduğu gibi bu bayramı da tatilde geçirmek istiyorlar. Korona virüs tabi ki sektörü olumsuz yönde etkiledi ancak Kurban Bayramı ile birlikte yukarı doğru bir ivmelenme söz konusu. Doğal olarak önceki yıllardaki talep yok fakat süreç itibariyle talebi karşılayacak otel sayısı da az. Otellerde belli bir kapasite ile çalıştığı için şu anda rezervasyonlar zorlaştı. Kapasiteler dolmaya başladı. Tarihler yaklaştığı için misafirlerimizin tercih imkanları biraz daraldı. Oteller, turlar ve gezilere ciddi talepler var." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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