Son dakika haberi: Taşova Kaymakamı Çelik, Yerkozlu Şehit Ali Öztürk İlkokulu'nda incelemelerde bulundu

Son dakika gündem haberine göre Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Yerkozlu Şehit Ali Öztürk İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Yerkozlu Şehit Ali Öztürk İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Çelik, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, her çocuğun iyi eğitim almasını amaçladıklarını söyledi

İlçe genelinde eğitim seviyesini yükseltmek için her türlü katkıyı sağladıklarını vurgulayan Çelik, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi eğitim almalarını ve gelecekte birer meslek sahibi olmalarını arzuluyoruz. İyi eğitim alan bir kişi mesleğini daha iyi yapar, ailesine, çevresine ve vatanına iyi hizmet eder." dedi.

Çelik'e ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve Şube Müdürü Salih Zeki Gültekin eşlik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk