Son dakika haberi | Taşova'da jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor
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Son dakika haberi | Taşova'da jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Son dakika haberi | Taşova'da jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde, jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' nedeniyle denetimlere devam ediyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' nedeniyle denetimlere devam ediyor.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Amasya-Erzincan kara yolu kontrol noktasında araçları kontrol ediyor.

Araç sürücülerinin ve yolcuların belgelerini kontrol eden ekipler, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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