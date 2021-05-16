Son dakika haberi | Taşova'da jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Edinilen son dakika gelişmesine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde, jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' nedeniyle denetimlere devam ediyor.
Amasya'nın Taşova ilçesinde, jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' nedeniyle denetimlere devam ediyor.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Amasya-Erzincan kara yolu kontrol noktasında araçları kontrol ediyor.
Araç sürücülerinin ve yolcuların belgelerini kontrol eden ekipler, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk