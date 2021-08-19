Son dakika haberi... TAŞLARIN ARASINDA SIKIŞAN KÖPEKLERİ, İTFAİYE KURTARDI
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Son dakika haberi... TAŞLARIN ARASINDA SIKIŞAN KÖPEKLERİ, İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberi... TAŞLARIN ARASINDA SIKIŞAN KÖPEKLERİ, İTFAİYE KURTARDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, boş arazideki taşların arasına sıkışan 5 yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, boş arazideki taşların arasına sıkışan 5 yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Hanağzı Mahallesi kırsalındaki boş arazide bulunan taşların arasından köpek sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, 5 yavru köpeği 45 dakika süren çalışma sonunda sıkıştıkları yerden kurtardı. Yavru köpekler, kurtarılmalarının ardından bakımları yapılmak üzere hayvan barınağına götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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