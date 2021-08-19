Son dakika haberi... TAŞLARIN ARASINDA SIKIŞAN KÖPEKLERİ, İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberler... GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, boş arazideki taşların arasına sıkışan 5 yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, boş arazideki taşların arasına sıkışan 5 yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Hanağzı Mahallesi kırsalındaki boş arazide bulunan taşların arasından köpek sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, 5 yavru köpeği 45 dakika süren çalışma sonunda sıkıştıkları yerden kurtardı. Yavru köpekler, kurtarılmalarının ardından bakımları yapılmak üzere hayvan barınağına götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı