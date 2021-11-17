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Son dakika haberi... Tartıştığı kızını boğazını keserek öldüren baba adliyede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Tartıştığı kızını boğazını keserek öldüren baba adliyede

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'nin Talas ilçesinde tartıştığı kızını boğazını keserek öldürdükten sonra kendisini ihbar eden baba, adliyeye sevk edildi.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde tartıştığı kızını boğazını keserek öldürdükten sonra kendisini ihbar eden baba, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tablakaya Mahallesi 6182. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda Basri K. (63), kızı Ş.T. (40) ile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba Basri K. kızını; boğaz, karın ve göğsünden bıçakladı. Basri K. daha sonra 112 acil çağrı merkezini arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ş.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Ş.T.'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İlk incelemede Ş.T.'nin vücuduna 5 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Kızını öldüren Basri K. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Basri K., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

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