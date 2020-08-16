Son dakika haberi! Tartıştığı kişiye pompalı tüfekle saldırdı 1 ölü 1 yaralı Son dakika haberi... Tartıştığı kişiye pompalı tüfekle saldırdı 1 ölü 1 yaralı İZMİR'in Konak ilçesinde bir kişi tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Tartıştığı kişiye pompalı tüfekle saldırdı 1 ölü 1 yaralı İZMİR'in Konak ilçesinde bir kişi tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayda bir kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA