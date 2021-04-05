Son dakika haberi... Tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberler... Tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini çocuklarının okuduğu okulun önünde bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini çocuklarının okuduğu okulun önünde bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Ereğli ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi Mehmet Akif Okulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat T.K. ile kayınpeder Ramazan Başarı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine T.K., kayınpederi R.B.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan R.B. olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ramazan Başarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KARAKIŞ