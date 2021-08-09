Son dakika haberi | Tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü
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Son dakika haberi | Tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü

Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da bir kişi tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürdü.

Antalya'da bir kişi tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürdü.

Kumluca ilçesine bağlı Yeni Mahallede Ahmet Aliağa Bulvarı'ndaki bir apartmanda annesiyle yaşayan Gülcan Kılınç (35) ile evlerine gelen eski eşi A.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.A, eski eşi ve kayınvalidesi Gülizar Kılınç'a (54) silahla ateş etti.

Silah seslerini duyun komşuların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, Gülizar Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gülcan Kılınç da hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yaşamını yitirdi.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Kaçan A.A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada şüpheli A.A'nın apartmanın 3. katındaki eve yangın merdiveninden girdiği öne sürüldü.

Eski eşi için birçok kere uzaklaştırma kararı aldırmış

Ev kadını Gülcan Kılınç ile A.A'nın yaklaşık 3 yıl önce boşandıkları ve 3 çocukları oldukları öğrenildi.

Kılınç'ın kendisini taciz ettiği gerekçesiyle eski eşi hakkında şikayetlerde bulunduğu, birçok kere uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

A.A'nın psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi.

Son dakika haberi | Tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü
Son dakika haberi | Tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü
Son dakika haberi | Tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü
Son dakika haberi | Tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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Antalya'da bir kişi tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü
Antalya'da bir kişi tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü
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