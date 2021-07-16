Son dakika haberi | Tartıştığı eşini çocuklarının önünde öldürdü

Son dakika haber... Tartıştığı eşini çocuklarının önünde öldürdü Karabük'te evli ve iki çocuk annesi olan Hatice Düzduran tartıştığı eşi tarafından çocuklarının önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Tartıştığı eşini çocuklarının önünde öldürdü

KARABÜK - Karabük'te evli ve iki çocuk annesi olan Hatice Düzduran tartıştığı eşi tarafından çocuklarının önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak'ta bulunan Mimar Sinan Sitesi Çardak Apartmanı'nda meydana geldi. Vedat Düzduran henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Hatice Çetin Düzduran ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine koca eline aldığı bıçağı çocuklarının önünde eşinin boynuna savurdu. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın yere yıkılırken, eşini hareketsiz bir şekilde gören Vedat Düzduran kendisini de bıçaklayarak yaraladı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki çocuk annesi Hatice Düzduran Özel Medikar Hastanesine, cani koca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gazetecilere konuşan dede Hayri Düzduran, "Ara ara kavga ediyorlardı. 'Şarj aletini alacağım' diye gelmiş buraya. Bu olayı yapmış. Bilsem yollar mıyım onu. Ben geline yalvardım, barıştırayım diye. 'Barışmam baba' dedi. Gelin ara sıra bırakacağım diyordu. Bu çocukları anasız babasız yetim bıraktırmam dedim" ifadelerini kullandı.

Düzduran çifti arasında uzun süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı