Son dakika haberi... Tartıştığı eniştesi tarafından silahla yaralandı
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Son dakika haberi... Tartıştığı eniştesi tarafından silahla yaralandı

Son dakika haberi... Tartıştığı eniştesi tarafından silahla yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Karaman'da tartıştığı kayınbiraderini tabancayla vurarak kaçan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Karaman'da tartıştığı kayınbiraderini tabancayla vurarak kaçan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Külhan Mahallesi 13. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen S.D. (25) eşinin kardeşi A.U. ile konuşmak için buluştu. Burada yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D. yanındaki tabancayla A.U'ya üç el ateş ederek bacağından vurdu. A.U, kanlar içerisinde yere yığılırken, S.D. olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan enişte S.D ise kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Son dakika haberi... Tartıştığı eniştesi tarafından silahla yaralandı
Son dakika haberi... Tartıştığı eniştesi tarafından silahla yaralandı
Son dakika haberi... Tartıştığı eniştesi tarafından silahla yaralandı
Son dakika haberi... Tartıştığı eniştesi tarafından silahla yaralandı
Son dakika haberi... Tartıştığı eniştesi tarafından silahla yaralandı
Son dakika haberi... Tartıştığı eniştesi tarafından silahla yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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