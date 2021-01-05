Evinde ölü bulunan yaşlı adamı tartıştığı torunu boğarak öldürmüş
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Evinde ölü bulunan yaşlı adamı tartıştığı torunu boğarak öldürmüş

05.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:02
Evinde ölü bulunan yaşlı adamı tartıştığı torunu boğarak öldürmüş

Bilecik'te evinde ölü bulunan Ziya Ada'yı tartıştığı torunu Mehmet Ada tarafından boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen katil zanlısı torun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik'in Bayırköy beldesi Gazi Mahallesi'nde oturan 83 yaşındaki Ziya Ada önceki gün evinde ölü olarak bulundu.

TORUN, ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ada'nın öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından çelişkili ifadeler veren torun Mehmet Ada katil zanlısı olarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Mehmet Ada adliyeye sevk edildi.

TORUN, TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadelerinde dedesi Ziya Ada ile tartıştıklarını ve sonrasını hatırlamadığını öne süren katil zanlısı Mehmet Ada, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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