Son dakika haberi: Tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü (3)

Son dakika haberleri... CİNAYETLE BAĞLANTISI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN 1 KİŞİYE GÖZALTIMuğla'nın Menteşe ilçesinde Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın (29) av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı.