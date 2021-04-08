Son dakika haberi: Tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü (3)
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Son dakika haberi: Tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü (3)

Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü (3)

Son dakika haberleri... CİNAYETLE BAĞLANTISI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN 1 KİŞİYE GÖZALTIMuğla'nın Menteşe ilçesinde Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın (29) av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Emekli amiraller gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi
Emekli amiraller gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi

CİNAYETLE BAĞLANTISI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN 1 KİŞİYE GÖZALTI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın (29) av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı. Firari Menduh D.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen zanlının arkadaşı Mehmet D., Gazeller Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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