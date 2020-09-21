Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını sırtından bıçaklayıp öldürdü Son dakika haberlerine göre AFYONKARAHİSAR'da parkta otururken tartıştığı arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanan Kerem Arslan (18), yaşamını yitirdi.

AFYONKARAHİSAR'da parkta otururken tartıştığı arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanan Kerem Arslan (18), yaşamını yitirdi.

Olay, merkeze bağlı Beyyazı beldesi Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta oturan Kerem Arslan ile arkadaşı M.K. (19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre M.K., yanındaki bıçakla Kerem Arslan'ı sırtından yaraladı. Özel bir araçla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Kerem Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Olayın ardından kaçan M.K., jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER