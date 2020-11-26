KAHRAMANMARAŞ - Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
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KAHRAMANMARAŞ - Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

26.11.2020 13:09 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:59

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kümbet Mahallesi Düzenli Sokak'taki evlerinde Yurdagül Ö. (56) ile oğlu Hakan Ö. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Ö, annesini bıçaklayarak kendini polise ihbar etti.

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Olay yerine gelen polis ekipleri Hakan Ö'yü gözaltına alırken, sağlık ekiplerince yapılan incelemede anne Yurdagül Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı, polis ekipleri tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

KAHRAMANMARAŞ - Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
KAHRAMANMARAŞ - Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
KAHRAMANMARAŞ - Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
KAHRAMANMARAŞ - Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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