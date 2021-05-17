Son dakika haberi... Tartışmada kazara babasını vurdu
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Son dakika haberi... Tartışmada kazara babasını vurdu

Son dakika haberi... Tartışmada kazara babasını vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Samsun'da bir kişi kavga sırasında tabancayla yanlışlıkla kendi babasını vurarak ağır yaraladı.

Samsun'da bir kişi kavga sırasında tabancayla yanlışlıkla kendi babasını vurarak ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Devalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.(28) ile babası D.Y.(56) traktörle seyir halindeyken aralarında husumet bulunan Ş.Y.(42), Ö.Y. (44) ve R.Y.(23) tarafından yolları kesildi. Çıkan tartışmanın ardından traktörle olay yerinden ayrılmak isteyen D.Y. ensesinden tabancayla vurularak ağır yaralandı. Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.Y. ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma olayla ilgili Ş.Y., Ö.Y. ve R.Y.'yi gözaltına alarak ifadelerinin ardından serbest bıraktı.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu D.Y.'yi oğlu M.Y.'nin yanlışlıkla vurduğunu tespit etti. Olayla ilgili M.Y. gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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