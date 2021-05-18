Son dakika haberi! Tartışığı şahıslara pompalı tüfekle ateş açarken sokakta oynayan çocuğu vurdu
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Son dakika haberi! Tartışığı şahıslara pompalı tüfekle ateş açarken sokakta oynayan çocuğu vurdu

Son dakika haberi! Tartışığı şahıslara pompalı tüfekle ateş açarken sokakta oynayan çocuğu vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Adana'da bir kişi tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle ateş açtığı esnada sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki erkek çocuğu arada kalarak saçmaların hedefi oldu.

Adana'da bir kişi tartıştığı şahıslara pompalı tüfekle ateş açtığı esnada sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki erkek çocuğu arada kalarak saçmaların hedefi oldu. Göğsünden vurulan çocuk ağır yaralandı.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet B., kimliği belirlenemeyen kişilerle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ise Ahmet B., pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin ateş açmaya başladı. Bu sırada M.A.A (5), sokakta oyun oynadığı sırada pompalı tüfekten çıkan saçmalar neticesinde göğsünden yaralandı. M.A.A ailesi tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay gerçekleştiren şüpheli kaçtığı esnada bir evin bahçesine kullandığı pompalı tüfeği attı. Polis pompalı tüfekte inceleme yaptıktan sonra emniyete götürdü.

"Çocuğu yaralayan şüphelinin görüldüğü eve polis baskın düzenlendi"

Bölgede araştırma yapan polis, şüpheli Ahmet B.'nin olay yerinin yakınındaki bir evin bahçesinde saklandığı ihbarı aldı. Bunun üzerine özel harekat, terör ve asayiş ekipleri takviyeye geldi. Ahmet B.'nin görüldüğü ikametin içerisine baskın düzenledi. Evin damında, bahçesinde yapılan aramalarda şüpheliye rastlanmadı.

Polis Ahmet B.'yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Son dakika haberi! Tartışığı şahıslara pompalı tüfekle ateş açarken sokakta oynayan çocuğu vurdu
Son dakika haberi! Tartışığı şahıslara pompalı tüfekle ateş açarken sokakta oynayan çocuğu vurdu
Son dakika haberi! Tartışığı şahıslara pompalı tüfekle ateş açarken sokakta oynayan çocuğu vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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