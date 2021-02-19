Son dakika haberi: Tarsuslu çiftçilerin "destekleme" sevinci
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Son dakika haberi: Tarsuslu çiftçilerin "destekleme" sevinci

19.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:42
Son dakika haberi: Tarsuslu çiftçilerin

Son dakika haberi: Tarsuslu çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gübre desteklerinin iki katına çıkarıldığı açıklamasını sevinçle karşıladı.

Tarsuslu çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gübre desteklerinin iki katına çıkarıldığı açıklamasını sevinçle karşıladı.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buğday, arpa, yulaf ve çavdar gibi hububat ürünleri ve gübredeki desteklerin iki katına çıkarıldığı açıklamasının çiftçilerde büyük bir motivasyon yarattığını söyledi.

Avcı, çiftçiler adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız temsilcisi olduğumuz yaklaşık 32 bin çiftçiyi sevindirdi, onurlandırdı." dedi.

Başkan Avcı, ilgili bakanlıklardan gübre fiyatındaki artışla ilgili çalışma başlatmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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