Son dakika haberi | MERSİN Tarsus'ta zincirleme kaza 1'i ağır, 4 yaralı
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Son dakika haberi | MERSİN Tarsus'ta zincirleme kaza 1'i ağır, 4 yaralı

12.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:15

Son dakika haberi: Tarsus'ta zincirleme kaza 1'i ağır, 4 yaralıMERSİN'in Tarsus ilçesinde 2 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında, biri ağır, 4 kişi yaralandı.

Tarsus'ta zincirleme kaza 1'i ağır, 4 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 2 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında, biri ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Mersin D-400 karayolunda meydana geldi. Kavşaktan yola çıkan İsa Ataman (55) yönetimindeki 30 YC 871 plakalı TIR'ın dorsesine, Emir Kuytul (28) yönetimindeki 33 ADF 127 plakalı otomobil çarptı. Arkadan gelen Hasan Alparslan Bayandur (21) yönetimindeki 01 AOM 01 plakalı otomobil de TIR'a çarptı. Kazada, otomobillerde bulunan Emir Kuytul, Yaren Gürbüz (24), Mehmet Nizam ve Ünlü Kaya (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaren Gürbüz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Son dakika haberi | MERSİN Tarsus'ta zincirleme kaza 1'i ağır, 4 yaralı
Son dakika haberi | MERSİN Tarsus'ta zincirleme kaza 1'i ağır, 4 yaralı
Son dakika haberi | MERSİN Tarsus'ta zincirleme kaza 1'i ağır, 4 yaralı
Son dakika haberi | MERSİN Tarsus'ta zincirleme kaza 1'i ağır, 4 yaralı
Son dakika haberi | MERSİN Tarsus'ta zincirleme kaza 1'i ağır, 4 yaralı
Son dakika haberi | MERSİN Tarsus'ta zincirleme kaza 1'i ağır, 4 yaralı
Son dakika haberi | MERSİN Tarsus'ta zincirleme kaza 1'i ağır, 4 yaralı
Son dakika haberi | MERSİN Tarsus'ta zincirleme kaza 1'i ağır, 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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